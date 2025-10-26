TRT 1 bombayı patlattı! O dizi reytinglerde fırtına estirdi
TRT 1’in yeni yapımı “Taşacak Bu Deniz”, yayınlandığı ilk haftalarda büyük bir çıkış yakaladı. Dizinin üçüncü bölümüyle birlikte reytinglerde AB grubunda birinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti. Ahlaksız dizi Kızılcık Şerbeti ile aynı gün aynı saatte yayına başlayan Taşacak Bu Deniz dizisi 'aile temasıyla' reytinglerde Kızılcık Şerbeti'ni yerlebir etti.
TRT 1’in yeni sezon dizisi “Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz’in büyüleyici atmosferini ekrana taşıyarak izleyiciden tam not aldı. Aynı gün yayınlanan Kızılcık Şerbeti’ni reytinglerde geride bırakan yapım, aile temalı güçlü senaryosuyla farkını ortaya koydu.
Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın tutkulu ve karmaşık aşk hikayesi, iki ailenin geçmişten gelen düşmanlığıyla birleşince ortaya sürükleyici bir drama çıktı.
Dizinin üçüncü bölümü, yayınlandığı cuma akşamı reytinglerde büyük bir başarı elde ederek AB grubunda birinci sıraya yerleşti. Güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve Karadeniz'in eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken 'Taşacak Bu Deniz', kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinmeyi başardı.
Dizinin reyting başarısı, kanalın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olduğunu kanıtladı. Karadeniz'in mistik atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle 'Taşacak Bu Deniz', cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday.
İŞTE DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI:
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV