45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sanal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki bir mağaraya inmek istedi. Profesyonel dağcı Bekir Çeliker ile birlikte bölgeye giden Kuşçu, mağaranın bulunduğu yere ulaştıklarında derinliğini ölçmek için taş atınca metal sesi duydu. Bunun üzerine ikili hazırlanarak mağaraya iniş yaptı. Mağaraya inip kafa lambalarını yakan ikili, bir hurda otomobil ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu ve Çeliker, aracı incelemeye başladı. Yol ile ulaşımın olmadığı mağaraya aracın nasıl düştüğüne anlam veremeyen ikili, o anları ise kaydetti.