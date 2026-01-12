  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigara düzenlemesi yolda: Yeni yasaklar geliyor! Fırsatçılar yine sahada! Karar çıkmadan zam yaptılar 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü Bakanın iddiası İran’ı karıştırdı! Görüntüler, kesinlikle aynı şeyi söylemiyor Tarihin sıfır noktasında milli teknoloji hamlesi: TEKNOFEST 2026 başvuruları başladı! Ünlü işadamının şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var, seks partilerinin merkezi orası Osmanlı tarihinde 363 yıllık gizemli firar
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Antalya’da ekstrem spor çekimi için mağaraya inen sosyal medya fenomeni, yolun dahi olmadığı noktada hurdaya dönmüş bir otomobil buldu.

#1
Foto - 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Antalya’nın İbradı ilçesinde yapılan bir mağara keşfi, beklenmedik ve gizemli bir manzaraya sahne oldu.

#2
Foto - 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ozan Kuşçu, bir süre önce sanal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı. Ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çeken Kuşçu, son olarak İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'ndeki bir mağaraya inmek istedi. Profesyonel dağcı Bekir Çeliker ile birlikte bölgeye giden Kuşçu, mağaranın bulunduğu yere ulaştıklarında derinliğini ölçmek için taş atınca metal sesi duydu. Bunun üzerine ikili hazırlanarak mağaraya iniş yaptı. Mağaraya inip kafa lambalarını yakan ikili, bir hurda otomobil ile karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kuşçu ve Çeliker, aracı incelemeye başladı. Yol ile ulaşımın olmadığı mağaraya aracın nasıl düştüğüne anlam veremeyen ikili, o anları ise kaydetti.

#3
Foto - 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ozan Kuşçu, “Mağarayı keşfetmek için girmiştik. İçerisine atılmış bir araç gördük. Aracın içinde bebek bezleri, hayvan kemikleri, kadın cüzdanı gibi şeylerle karşılaştık. Mağaraya iniş ve çıkışımız yaklaşık 4 saat sürdü. Mağara belli bir yerden sonra tıkanıyor, o bölümüne girmedik. Mağarada arabayı ilk görünce korktum. Acaba birileri mi düştü, diye düşündük. Sadece hayvan kemiklerini gördük" dedi.

#4
Foto - 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen profesyonel dağcı Bekir Çeliker de “Burası dikey bir mağaraydı. Kolay inilip çıkılabilecek bir yer değil. 45 metre kadar ip inişi yaptık. İçi yağmurlarla birlikte toprak dolmuş. İnmesinden ziyade mağaradan çıkması çok daha zordu. Öncesinde derinliği anlayabilmek bir taş attık ve metal sesi geldi. İnerken mağarada bir araçla karşılaştık. İlk görünce çok şaşırdık.

#5
Foto - 45 metre aşağıda çürümüş halde bulundu! Mağaranın dibinde akılalmaz görüntü

Araç hurda haline gelmiş. Mağarada bugüne kadar birçok şey ile karşılaştım ancak ilk defa bir araba ile karşılaştım. Bölgedeki insanlara sorduğumuzda böyle bir şey duymadıklarını söylediler. Mağaranın etrafında yol bile yok. O araç oraya nasıl geldi anlamadık" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun..
Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler
Gündem

Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler

Suriye’de uzun yıllar süren iç savaş milyonlarca insanı yerinden etti ve ülkeyi derin bir yıkıma sürükledi. Yüz binlerce masumu katleden dik..
Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak
Ekonomi

Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevi..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı
Gündem

Resmi açıklama yapıldı! İstanbul’da flaş İran yasağı

İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde yapılmak istenen basın açıklaması yasaklandı. Fatih Kaymakamlığından konuya ilişkin resmi açık..
Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji, İİT’yi ve üye devletlerini, Somali'deki ayrılıkçı oluşumların tanınmasını vey..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23