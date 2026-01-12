Milyoner’de gündem olan anlar! Yarışmacının cevabı sunucuyu şoka soktu

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya erken veda etti.

ÜÇÜNCÜ SORUDA ELENDİ

Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, soruyu yanlış yorumlayınca doğru yanıtı bulamadı ve üçüncü soruda elendi. Yarışmacının erken vedası bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.

SORUYU YENİDEN OKUDU AMA...

Yarışmacıya "Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?" sorusu yöneltildi. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru seçenek olan "spor" yerine "felsefe" yanıtını işaretleyen yarışmacı, bu cevapla yarışmaya veda etti.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yanlış cevabına kendisi de şaşıran yarışmacı, "Şok içerisindeyim şu an" ifadelerini kullandı. Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının sözlerine "Ben de" diyerek karşılık verdi.