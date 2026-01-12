Milyoner’de gündem olan anlar! Yarışmacının cevabı sunucuyu şoka soktu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekranların sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in 11 Ocak gecesi yayınlanan bölümünde, izleyicileri ve sunucu Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmaya iddialı başlayan bir yarışmacı, henüz üçüncü soruda karşısına çıkan ve cevabı oldukça açık olan bir soruda büyük bir hata yaptı. Doğru yanıt "spor" olması gerekirken, yarışmacının kendinden emin bir şekilde "felsefe" şıkkını seçmesiyle stüdyoda buz kesti.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı, üçüncü soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya erken veda etti.

ÜÇÜNCÜ SORUDA ELENDİ

Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, soruyu yanlış yorumlayınca doğru yanıtı bulamadı ve üçüncü soruda elendi. Yarışmacının erken vedası bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.

 

SORUYU YENİDEN OKUDU AMA...

Yarışmacıya "Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?" sorusu yöneltildi. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru seçenek olan "spor" yerine "felsefe" yanıtını işaretleyen yarışmacı, bu cevapla yarışmaya veda etti.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yanlış cevabına kendisi de şaşıran yarışmacı, "Şok içerisindeyim şu an" ifadelerini kullandı. Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının sözlerine "Ben de" diyerek karşılık verdi.

