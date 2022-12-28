TROY’un kullanımı yaygınlaşacak

TROY, 2017 yılında milli kartlı ödeme sistemi olarak sunuldu. Sistem 26 banka ve 5 elektronik para kuruluşuyla büyüdü.

Nebati'den çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce yaptığı açıklamada tüketici ile kamu bankalarına ‘TROY’ çağrısında bulunmuştu. Nebati, kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin markası olan TROY’un kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını arttırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Yol haritası üzerinde çalışılıyor

Bu kapsamda oluşturulan çalışma grubu TROY’un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası üzerinde çalışıyor. Bankalarca tüm satış kanallarında TROY Banka Kartı ve TROY Kredi Kartı’nın ayrıştırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülüyor. Emekliler ile kamu çalışanlarına verilecek bireysel kartların, çiftçilere yönelik tarım kesiminde kullanılan kartların, esnaf ve KOBİ’lere yönelik ticari kartların TROY logolu verilmesi hedefleniyor. Bu hedefe yönelik ilgili bakanlıklarla ortak adımlar atılıyor. Kızılay Kart’ın da TROY kart olmasına yönelik çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

FİKO’nun gündemine girdi

TROY kartları Finansal İstikrar Komitesi’nin (FİKO) gündeminde de yer aldı. Komitenin 6’ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştıracak hamleler anlatıldı. 3 kamu bankasınca TROY logolu ürünlerin adedini ve TROY logolu kredi kartlarının kullanımını arttıracak kampanyalara gidilmesi için düğmeye basıldı. Devlet yardımları, sosyal yardımlar ve bursların da ilgili kuruluşlar tarafından TROY ön ödemeli kartlara yüklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Android cihazlarda mobil temassız ödeme teknolojilerini de içinde barındıran TROY ürünleri, Türkiye’de 18 banka ve 3 elektronik para kuruluşundan alınabiliyor. Türkiye’deki tüm pos cihazlarında, ATM’lerde ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor.