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’Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeseli

’Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeselinin gösterimi TBMM Tören Salonu’nda yapıldı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:25
’Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeseli

’Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeselinin gösterimi TBMM Tören Salonu’nda yapıldı.


’Troya Hazineleri-Asırlık Hasret’ belgeselinin TBMM Tören Salonu’ndaki gösterimine TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milletvekilleri katıldı. Belgeselin gösteriminden önce TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Nihal Ağırbaş birer konuşma yaptı.


Yıldırım, Çanakkale tarihin her döneminde önemini koruduğunu belirterek, "Bizden önceki medeniyetlerin izleri de bu şehrimizde mevcut. Anadolu Türklerinin de Avrupa topraklarına ayak bastığı ilk şehir. Varlığından habersiz bir şekilde yüzlerce yıl üzerinde yaşadığımız Troya Hazineleri’nin nasıl çalındığını, ülkemizden nasıl götürüldüğünü öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.


Anadolu’da birçok medeniyetin yaşadığını hatırlatan Yıldırım, "Önceki medeniyetlerden kalan izlerle 19. yüzyılın sonuna kadar biz çok ilgili değildik. Üzerinde oturduğumuz zenginliğin farkında değildik. Anadolu’da eski medeniyetlerin zenginlikleri bizden önce Alman, İngiliz arkeologlar tarafından tespit edilmiş ve keşfedilmiştir. Batılı arkeologların yaptığı tam da arkeolojik çalışma değildi" dedi.


Ağırbaş, belgeselde Troya Hazineleri’nin Henry Schliemann’ın kaçırışını ele aldıklarını belirterek, diplomatik yollarla tarihi eserlerin iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:25
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