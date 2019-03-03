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"TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "2019 yılı için de hedefimiz 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek" dedi.

03 Mart 2019 Pazar 11:27
"TROY" logolu kart kullanımı 7,5 milyona yaklaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, geçen yıl sonu itibariyle 7 milyon olan TROY logolu kart kullanımının, bu yılın ilk ayında yaklaşık yüzde 6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştığını belirterek, "2019 yılı için hedefimiz 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek." dedi.

Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 215 milyon kartın bulunduğunu ve her yıl 800 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığını söyledi.

TROY'un 2,5 yıl önce BKM çatısı altında hayata geçirildiğini anımsatan Temiz, şöyle konuştu:

"TROY, banka, kredi ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik markadır. Bugün 7 milyonu aşkın kartın sağ alt köşesinde TROY logosu bulunuyor. 2018 yılında cüzdanlarda yer alan her 4 karttan 1'i TROY oldu. Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY logolu kart kullanımı geçen yıl sonu itibarıyla 7 milyona dayanmıştı. Bu sayı yılın ilk ayında ise yaklaşık yüzde 6 artarak 7 milyon 400 bine ulaştı. 2019 yılı için de hedefimiz 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek."

- Hedef kart kullanmayan 20 milyon kişiye ulaşmak

Temiz, henüz kart kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün için TROY'u kullananlar, büyük çoğunlukla önceden hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. Bu da finansal kapsayıcılık anlamında ulaşmak istediğimiz hedefle uyumlu olduğumuzun net bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de sadece üyelerimizle değil, sektördeki karar vericiler ve resmi kurumlar ile toplumun kart kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve kart kullanımının yaygınlaştırılması için omuz omuza çalışıyoruz."

Geçen yıl TROY logolu kartlarla 100 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiğini aktaran Temiz, bunun da 23 milyar liraya tekabül ettiğini anımsattı.

- İşlemlerin yüzde 70'i "mikro ödemeler"

Temiz, TROY'un her geçen gün daha da yaygınlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2017 yılında TROY logolu kartlarla 13 milyon işlem gerçekleştiği dikkate alınırsa, bu sayı 2018 yılında 100 milyona, yani yaklaşık 8 katına çıktı. Bundan daha da önemlisi, bu hızlı artışın sebebi sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller değil, Antalya, Adana, Bursa, Kayseri ve Konya gibi Anadolu illerinden kaynaklı. Yine TROY ile yapılan işlemlerin yüzde 70'ini 'mikro ödemeler' olarak adlandırdığımız 50 lira ve altı tutarlar oluşturuyor. Bu da TROY kullanımının tabana yayıldığını gösteriyor."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:27
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  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bursa
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  6. Ankara
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  10. kartlı harcama
  11. Konya
  12. TROY

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