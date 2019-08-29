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Tropikal Fırtına Dorian, Porto Riko’yu teğet geçti

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da etkili olması beklenen Tropikal Fırtına Dorian adayı teğet geçti, fırtınanın hafta sonu itibariyle ABD’nin Florida ya da Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
Tropikal Fırtına Dorian, Porto Riko’yu teğet geçti

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da etkili olması beklenen Tropikal Fırtına Dorian adayı teğet geçti, fırtınanın hafta sonu itibariyle ABD’nin Florida ya da Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.


ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’yu teğet geçen Tropikal Fırtına Dorian, küçük adalar Vieques ve Culetra’ya güçlü rüzgar ve şiddetli yağmur getirdi. Porto Riko’yu iki yıl önce vuran kasırgalardan çok daha az güçlü olan ancak önümüzdeki günlerde güçlenmesi beklenen Dorian’ın hafta sonu itibariyle ABD’nin Florida ya da Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor.


Porto Riko’da fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiş, ABD Başkanı Trump ise olağanüstü hal bildirisini onaylamıştı. Meteoroloji yetkilileri, Dorian’ın 24 saat içinde bir kasırgaya dönüşmesini beklendiğini bildirmişti.


Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti için kasırga izleme ve tropikal fırtına uyarıları yayınlamış, Porto Riko Valisi Wanda Vzquez Garced, üç milyondan fazla vatandaşını fırtına için hazırlanmaya çağırmıştı.


Garced Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşların acil durum planlarını dikkatli bir şekilde harekete geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmış, ada genelinde 360 sığınağın açık olacağını belirtmişti.



Florida’da olağanüstü hal


Florida’da yetkililer dün olağanüstü hal ilan etti. Vali Ron DeSantis, doğu kıyısındaki Floryalıların bu fırtınayı yakından izlemesinin önemli olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, fırtınanın tam olarak nerede karaya çıkacağını veya karaya ne zaman varacağını söylemek için çok erken olduğunu bildirdi.


Miami’deki Ulusal Kasırga Merkezi meteoroloğu Dennis Feltgen, fırtınanın Güney Florida’dan Güney Carolina’ya herhangi bir yerde karaya çıkabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
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