Trollük yapan T24 fena yakalandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında LGBT'lilerle ilgili sapkınlığa dikkat çektiği cümleleri T24 sitesi hesabı alıntıladı. Bugün saat 19.00 sularında T24 sitesinin hesabından tepki amaçlı şöyle bir tweet atıldı: "LGBTİ+'lar için 'sapıklık' deyip, milleti tavır almaya davet ederken, aynı cümle içinde "Türkiye'yi demokraside dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız" kullanılıyor. Sağ siyaset algı yönetimi bu olsa gerek." Kısa süre sonra kaldırılan tweetin aynısını bu sefer @Reichsturm isimli trol hesabın yazması dikkat çekti.

Kirli hesap böylelikle boşa çıktı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci de T24 sitesinin daha sonra bu tweeti sildiğini belirterek, T24 sitesinin hesabını kullanan kişinin trol hesabının olduğunu söyledi. Değirmenci, "Trollük.. @t24comtr hayırdır sen? Trol hesabından kendi resmi hesabına yorum yazıp, algı denerken, hesaplar karıştı, kirli (!) hesabın da böylelikle boşa çıktı" diyerek iki ayrı tweeti paylaştı. Böylece T24 sitesi hesabı ve trol hesabı deşifre olmuş oldu.

Kaynak: Sabah