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Gündem Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi
Gündem

Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi

HSK 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz’ü meslekten ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:32:00 -
Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma kararı aldı.

Çok saıda imse küfür ve hakaret

'Hohmustesarı' 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla çok sayıda devlet büyüğünü aşağılayıp küfürler savurduğu tespit edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) kararını verdi. Dün toplanan HSK 2. Daire, Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesine hükmetti. Mehmet Yılmaz'ın başında bulunduğu HSK 2. Dairesi, HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever'in Samsun Cumhuriyet Savcısı Gündüz'ün ihracını istediği raporun değerlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta savunmasına da başvurulan Gündüz için daire dün toplandı. HSK 2. Dairesi, Gündüz'ün yaptığı paylaşımlarla, mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Trol savcı Gündüz'ün, küfürlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.

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Yorumlar

karakelle

hadsize haine haddini bildirecek cezasını kesecek sin ki hainlerin bidaha aynı hainliği yapamayacak lar
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Murat gözükara

Meslek ihraç yemiş ama yarın avukatlık yapar... Devlet böyle vatansızların diplomasını iptal etmeli
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