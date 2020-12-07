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Dünya Trilyonlarca dolar değerinde göktaşı Dünya'ya yaklaştı
Dünya

Trilyonlarca dolar değerinde göktaşı Dünya'ya yaklaştı

Üzerinde çok miktarda metal bulunan '16 Psyche' isimli bir asteroidin dünyaya en yakın konumuna ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:28:00 -
Trilyonlarca dolar değerinde göktaşı Dünya'ya yaklaştı

Bilim insanları, 226 kilometre genişliğe sahip olan ve üzerinde çok miktarda metal barındıran '16 Psyche' isimli bir asteroidin gezegenimize en yakın konumuna ulaştığını açıkladı. Gök cisminin, dünya ile arasındaki mesafenin 1,6 astronomik birime indiği belirtildi.

Daha önce Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu keşfedilen asteroidin, oldukça büyük ve yoğun bir metal kütlesi barındırdığı ortaya çıkmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamalarda, bu garip yapının inceleneceği aktarılmıştı.

Araştırmacılar, keşfedilen 16. asteroid olan 16 Psyche'nin 1852'den bu yana incelenen bir yapı olduğunu ve herhangi bir teleskopla çok rahat gözlemlenebildiğini söyledi.

Trilyonlarca dolar değerinde olduğu belirtilen bu asteroidin, bir protogezegen olduğu tahmin ediliyor.

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