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Trifokal lensle dünyası netleşti

Samsun’da görme bozukluğu olan Seyfi Başalan trifokal lens tedavisiyle gözlüklerinden kurtuldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:17
Trifokal lensle dünyası netleşti

Samsun’da görme bozukluğu olan Seyfi Başalan trifokal lens tedavisiyle gözlüklerinden kurtuldu.


Göz hastalıkları alanında sağlıktaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri trifokal lens tedavisi ile uzak ve yakın gözlük kullananları bu sorundan kurtarıyor.


Samsun’da yaşayan uzak ve yakın görme problemi yüzünden gözlük kullanan. Seyfi Başalan isimli hasta gördüğü trifokal lens tedavisinin ardından artık net görmeye başladı.


Araç kullanırken zorlandığını ve yazıları okuyamadığını söyleyen Seyfi Başalan, “Ben yakını uzağı asla göremiyordum. Tedavi olmadan önce araç kullanamıyordum, yazıları okuyamıyordum. Telefonu bir yerde durmadan göremiyordum. Ama tedavi olduktan sonra çok net görüyorum. O kadar net görüyorum ki 200 metredeki yazıyı rahatlıkla okuyabiliyorum. Büyük Anadolu Hastanelerine ve Talha hocama teşekkür ediyorum” dedi.



Gözlük kullanımı ortadan kaldırılıyor


Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, “Akıllı mercek" denilen trifokal lensle hastanın uzak, yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebildiğini söyledi. Trifokal lenslerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan, insanların gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran göz içine yerleştirilen araç olduğunu ifade eden Opr. Dr. Özdemir, "Tedavi de uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen ya da katarakt nedeniyle ameliyat isteyen hastalarda saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek koyulmaktadır. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakın gözlük kullanır, multifokal mercekler de ise uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek dediğimiz trifokal lensler yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Bu tedavi yöntemi ile hastalar günlük aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercekler hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermekte ve ömür boyu gözde kalabilmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:17
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