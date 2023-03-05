Tribün provokasyonunda Zafer Partisi'nin parmağı çıktı! Bursa İl Başkanlığı böyle kışkırtmış
Olaylı Bursaspor-Amedspor maçından sonra paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer gelecek, terörü ezecek." dedi.
Yeniakit.com.tr
Bursaspor-Amedspor maçında saha savaş alanına döndü.
Amedsporlu taraftarların dün gece kaldıkları otel önünde başlayan olaylar zinciri, sahaya ısınmaya girdikleri andan itibaren maç boyunca devam etti.
Tribünlerde küfür ve hakaretlerin havada uçtuğu maçta arbede yaşandı.
Futbolla alakası olmayan görüntülerden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Amedspor'a terörist tepkisi gösterdi.
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Tribün provokasyonunda Zafer Partisi'nin parmağı çıktı!
Özdağ'ın paylaşımından Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın da tribün provokasyonunda parmağı olduğu ortaya çıktı.
Partinin Bursa İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatanına göz dikeni ez oğlu' Biz geldik, siz neredesiniz?" yazıldı.
Amedsporlu taraftarlar ilgili paylaşıma "Irkçı terörist odak Zafer Partisi" karşılığını verdi.
Yazılanları Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ da, "PKK terör örgütü Zafer Partisi’ne terör örgütü diye saldırmış. Zafer gelecek, terörü ezecek." ifadelerini kullandı.