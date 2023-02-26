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Spor Tribün ahlaksızlığına geçit yok! Kayserispor milli iradeden yana saf tuttu
Spor

Tribün ahlaksızlığına geçit yok! Kayserispor milli iradeden yana saf tuttu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeniden başlayan spor müsabakalarında, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden atılan ‘hükümet istifa’ sloganlarına karşı Kayserispor’dan ‘devletin yanındayız’ açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 22:12:00 -
Tribün ahlaksızlığına geçit yok! Kayserispor milli iradeden yana saf tuttu

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken kirli zihniyet kendini bu kez sporda gösterdi.

Milletin acısının devam ettiği şu günlerde, dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında, bugün de Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ‘hükümet istifa’ sloganları atıldı.

Stadlarda siyasi slogan atarak hükümet değiştirmek isteyen kirli zihniyete karşı Kayserispor’dan takdir toplayan açıklama geldi.

Milli iradeden yana durdular

Kayserispor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada, devletin ve milletin yanında olduğu vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Kayserispor’un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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