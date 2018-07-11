Trezeguet'de büyük sürpriz! Galatasaray derken...

Kasımpaşa Mısırlı Trezeguet için 5 milyon Euro serbest kalma bedeli koymuştu. Galatasaray bu fiyatı düşürmek için yoğun görüşmeler yaptı ancak sonuç alamadı.

Çinli bir yatırımcı tarafından alınan Slavia Prag, Trezeguet için 5 milyon euro bonservis bedeli öderse Çekya futbol tarihinin en pahalı transferinin altına imza atmış olacak.