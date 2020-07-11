Trezeguet yeniden gündemde!
Galatasaray, daha önce de transferi için çaba harcadığı eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi yeniden gündemine aldı.
Sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon euro'ya transfer olan Trezeguet, takımı küme düşerse İstanbul'un yolunu tutacak.
Sarı-kırmızılıların masaya oturduğu 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Mısırlı futbolcunun, "Galatasaray'a seve seve gelirim. İstanbul'u da çok özledim" dediği kaydedildi.
Bu sezon Ada ekibinde 37 maça çıkan ve 4 gol, 3 asist yapan Trezeguet, eski takım arkadaşıyla da buluşacak.
Diagne-Trezeguet yeniden buluşacak!
Trezeguet'yi kiralık isteyen Cimbom'un sezon başında C. Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne de dönmek için gün sayıyor.
28'lik golcü, 2018-19 sezonunda 31 golle kral olduğunda ligin ilk yarısını Kasımpaşa'da geçirmişti. Burada Trezeguet, Diagne'yi asistleriyle beslemiş, iki isim parlamıştı.
"Nefis ortalar açıyordu"
Diagne, Kasımpaşa'dayken takım arkadaşlarına övgüler yağdırmış ve "Öyle güzel paslar verip, ortalar açıyor ki gol atmamak mümkün değil" demişti. Trezeguet söz konusu sezonda 9 gol, 10 asist yaparak takımını taşımıştı. (Sabah)