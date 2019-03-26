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Trentino Itas kupasını aldı

Voleybolda Erkekler CEV Kupası finalinde Galatasaray'a üstünlük kurarak şampiyon olan İtalyan ekibine kupasını CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti- Galatasaraylı oyuncuların madalyalarını ise kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi

26 Mart 2019 Salı 23:05
Trentino Itas kupasını aldı


İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde Galatasaray'a üstünlük sağlayarak şampiyon olan İtalyan ekibi Trentino Itas, kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve İtalyan ekibinin 3-2 üstünlüğüyle biten finalin rövanş maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, önce Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.

Müsabakanın en değerli oyuncusu Trentino Itas'tan Uros Kovacevic oldu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:05
  1. CEV Kupası
  2. Galatasaray
  3. Mehmet Akif Üstündağ
  4. Mustafa Cengiz
  5. Trentino Itas

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