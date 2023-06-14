Trenlerde kapasite yükseltildi

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’nce hızlı trenlere ek seferler konulacağına işaret etti. Anahat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edileceğine dikkat çekti. Uraloğlu, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenleyeceklerini belirtti. İlave seferlerle 10 bin 152 kişilik ek kapasite sağlayacaklarını kaydetti. Uraloğlu, kara ve demir yolları ile havalimanlarında yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak önlemleri aldıklarını vurguladı. Uraloğlu, “Kurban Bayramı ve okulların tatile girecek olmasından dolayı hem hızlı trenler hem de anahat ve bölgesel trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildi. İlave tren biletleri bugünden itibaren online ve gişelerden satın alınabilecek” bilgilerini verdi.

Saatler açıklandı

Ek hızlı tren seferleri Ankara-İstanbul arasında Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan 17.10; Konya-İstanbul arasında Konya’dan 10.30, İstanbul’dan 18.05; Ankara-Sivas arasında Ankara’dan 09.40, Sivas’tan 11.50 saatlerinde hareket edecek.