Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti Japonya’da demiryolu geçidinde trenle çarpışan kamyonun 67 yaşındaki şoförü hayatını kaybetti.

Japonya’da demiryolu geçidinde trenle çarpışan kamyonun 67 yaşındaki şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yakınlarındaki Yokohama’da yerel saatle 11.40’ta meydana geldi. Bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi. Kazada 67 yaşındaki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 34’e yükseldiği açıklandı.

Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.

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