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Ekonomi Trendyol’dan esnaf ve KOBİ’lere büyük destek
Ekonomi

Trendyol’dan esnaf ve KOBİ’lere büyük destek

E-ticaret platformu Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı ‘KOBİ Destek Paketi’ platformunda yer alan işletmeleri güçlendirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:36:00 -
Trendyol’dan esnaf ve KOBİ’lere büyük destek

Platform, Nisan 2021’e kadar 400 milyon TL finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunduğu işletmelere bu ay da 80 milyon TL ek kaynak sağlayacak. Böylece Trendyol’un işletmelere bir yılda verdiği destek 480 milyon TL’ye ulaşacak. Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyerek tüm kategorilerdeki on binlerce işletmeye erken ödeme yaparak kuvvetli bir nakit akış desteği sağlıyor. Pazarlama destekli kampanyalarla platformda bulunan esnaf ve KOBİ’lerin ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarına imkân veriyor.

Eğitim de veriyor

Trendyol Akademi’de devrede. Akademiden 100 binin üzerinde Trendyol satıcısı yararlandı. Eğitimlere katılan işletmelerin yöneticileri; e-ticaret operasyonları, satış artırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buldu. Trendyol Akademi’de 300’den fazla eğitim ve içerik yer alıyor. Ücretsiz toplantılar düzenleniyor, konferanslar veriliyor.

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