Trendyol’dan ekonomiye 1,5 milyar dolarlık katkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aldığı 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye’nin ilk “decacorn”u olan Trendyol’un transfer merkezini ziyaret etti. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Trendyol’un İstanbul Tuzla’daki transfer merkezine ziyarette bulundu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve şirket yöneticilerince karşılanan Bakan Varank’a, yürütülen faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-Ge merkeziyle ilgili sunum yapıldı. Varank, daha sonra transfer merkezinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla sohbet etti, kargoya verilmek üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına yardım etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, Trendyol’un 11 yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden son dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını belirterek, “Şirketin yüzde 10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu.” bilgisini verdi. Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve start-up’ların varlığının her geçen gün arttığına işaret ederek, “Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye’de bir ‘unicorn’laşma ya da bizim tabirimizle ‘Turcorn’laşma süreci oldu. Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle yurt dışından yatırım aldıklarını gördük.” ifadelerini kullandı.

“Çıtayı yukarıya çıkardı”

Trendyol’un bu çıtayı daha da yukarı çıkardığını vurgulayan Varank, “Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u oldu ve 11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebiliriz. Türkiye ekonomisinin, özellikle teknoloji firmalarının ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir gelişme.” değerlendirmesinde bulundu.

“Şirketin daha da büyümesi için kullanılacak”

Türkiye’de özellikle teknoloji tabanlı şirketlerde büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Varank, “Yılın ilk yarısında teknoloji firmalarımızın, start-up’larımızın aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1,3 milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinden çok daha başarılı firmaların Türkiye’de olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirterek, “Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1,5 milyar doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak.” bilgisini verdi. Trendyol gibi daha nice firmaları çıkarmak istediklerini bildiren Varank, şunları kaydetti: “Ekosistemi toptan ayağa kaldırarak Türkiye’den daha nice teknoloji firmaları, start-up’lar çıksın istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının, özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan ilgisinin çok daha arttığını ileride görebileceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye’den daha fazla yeni Turcorn’lar ve yeni decacorn’lar çıkacak.”

‘Avrupa’da, dünyada görmek istiyoruz’

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ziyareti nedeniyle Varank’a teşekkür ederek, Türkiye’nin ilk decacorn’u olmanın kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu, Türkiye’den başka decacorn’ların da çıkacağını belirtti. Çetin, Tuzla’daki transfer merkezinin benzerini 2022’nin ilk çeyreğinde Trabzon’da açacaklarını bildirdi.

30 milyondan fazla müşterisi var

Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan “decacorn” tanımına giren ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu yıl başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol’un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye’deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.