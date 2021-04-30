trendyol’dan Büyük Bahar Kampanyası

Yakup Sarıçiçek



27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında parfümden takıya, cep telefonundan robot süpürgeye kadar binlerce ürün uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Büyük Bahar Kampanyası’nda giyimde yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, saat ve gözlükte yüzde 30, kozmetikte yüzde 25, ayakkabıda yüzde 35’e varan indirimler uygulanıyor.

Yatırım turuna çıktı

Bu arada Trendyol, uluslararası alanda etkinliğini arttırmak için yatırım turuna çıktı. Platform, İngiltere ve ABD’den 1 milyar doları aşkın yatırım çekmeyi hedefliyor. Yeni yatırımın, şirketin büyümesi için kullanılması planlanıyor. Yakında tamamlanması beklenen yatırım turu, çok sayıda üst düzey uluslararası fonun da ilgisini çekiyor. 2010 yılında kurulan Trendyol’da satıcılarca gerçekleştirilen satış rakamı son üç yılda 20 kat arttı. Satıcıların 2021’de ise 10 milyar dolarlık ürün satma hedefi bulunuyor. Kısa bir süre önce Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, Trendyol’a gerçekleştirdiği 350 milyon dolarlık yeni yatırımla hissesini yaklaşık yüzde 87’ye yükseltmişti.