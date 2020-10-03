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Aktüel Trendyol ve HAYTAP'tan sokak hayvanları için mama kampanyası
Aktüel

Trendyol ve HAYTAP'tan sokak hayvanları için mama kampanyası

Kampanya kapsamında sahipsiz hayvanlara 90 ton mama ulaştırılması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:03:38 -
Trendyol ve HAYTAP'tan sokak hayvanları için mama kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toplumsal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç duyulan alanlara destek vermeye devam eden Trendyol, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliğinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında kampanya başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, HAYTAP iş birliğinde sokak hayvanları için kampanya başlattı. Evde kalınan dönemde, barınaklara ve kırsal bölgelere 3 ton mama dağıtımı gerçekleştiren Trendyol ve HAYTAP, kampanya kapsamında sahipsiz hayvanlara 90 ton mama ulaştırmayı hedefliyor.

Kampanyaya katılmak isteyenler, 4-11 Ekim tarihleri arasında Trendyol’dan alacakları her 15 kiloluk kedi veya köpek mamasının aynısının sokaklarda ve ormanlarda yaşayan hayvanlara ulaşmasına destek olacak. Bağışlanan mamalar Trendyol ve HAYTAP iş birliğinde sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.


- Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel indirim


Trendyol, 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel indirimleri hayvanseverlerle buluşturacak.

Evcil hayvan ürünleri kategorisinde yer alan kedi ve köpek mamaları, bakım ürünleri, kedi kumu gibi günlük ihtiyaç ürünleri, aksesuarlar, taşıma çantaları ve evcil hayvan eşyaları tüm gün boyunca indirimli fiyatlarla satışta olacak.

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