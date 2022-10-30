Trendyol ve Fawaz Alhokair Group iş birliği anlaşması imzaladı

İmzalar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin liderlik ettiği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun da aralarında bulduğu Türkiye delegasyonu ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih’in katıldığı resmi törende atıldı. Riyad’da bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’ kapsamındaki törende Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Fawaz Alhokair Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Mohamad Mourad da yer aldı. Anlaşma kapsamında Trendyol, Türkiye’de üretilen ürünleri Suudi Arabistan pazarındaki müşterilerle buluşturacak. Ayrıca fiziksel mağaza da dahil olmak üzere ülkede büyümeye yönelik diğer fırsatlar için Fawaz Alhokair Group’la güç birliği yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye, hem güçlü hem de esnek üretim altyapısı, nitelikli iş gücü, rekabetçi AR-GE ve teknoloji ekosistemiyle küresel tedarik zincirinde çok önemli bir ülke. Ülke olarak sahip olduğumuz bu yetkinlikler, yakın coğrafyayla kurulacak karşılıklı fayda eksenindeki iş birlikleri açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. ‘Gelecek Yatırım Girişimi Zirvesi’ esnasında Türkiye delegasyonu öncülüğünde bu iş birliğinin hayata geçmesini çok önemsiyoruz. Ülkemizin lider teknoloji şirketi Trendyol’un Fawaz Al Hokair Grup’la iş birliğine imza atmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca bu kapsamda Türkiye’de üretilen ürünlerin Suudi Arabistan pazarında tüketicilere sunulmasını ayrıca önemli buluyoruz. E-ticaret alanında Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliklerine güzel bir örnek olan bu başlangıcın devamının da geleceğine inanıyoruz. Suudi Arabistan ile ülkemiz arasındaki yatırımlar önümüzdeki dönemde katlanarak artacaktır.”

Trendyol Grubu Başkanı Çetin ise iş birliği anlaşmasıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını attıklarına işaret etti.

Çetin, “Suudi Arabistan’a ilk etapta, Fawaz Alhokair Group iş birliğinde Türkiye çapında 600 fabrikada üretilen yerli ürünlerimizin e-ihracatını yapacağız. Fawaz Alhokair Group’un operasyonel yetenekleri ve pazar bilgisi ile Trendyol’un gelişmiş teknolojik altyapısının lojistik ve üretim anlamındaki yetkinliklerinin oluşturduğu sinerji Türk firmalarına Suudi Arabistan pazarına erişim olanağı sunacak. Bu anlamda iş birliğinin başarısına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.