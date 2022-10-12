Trendyol sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı

Yakup Sarıçiçek

Planda dünya ve insan odağında belirlenen öncelik alanlarında atılacak adımlar paylaşıldı. Plan için Trendyol çalışanları, müşterileri, tedarikçileri dahil 2 bini aşkın paydaşın görüşlerine başvuruldu. E-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefler belirlendi. 2040 yılına kadar operasyonlarında karbon nötr olma, kadın satıcı sayısını arttırma taahhütlerine yer verildi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, uzun soluklu ve kapsayıcı bir sürecin içinde olduklarını söyledi. Çetin, şöyle konuştu: “Danışmanlarımız, paydaşlarımız ve kanaat önderlerimizle yürüttüğümüz çalışmanın sonucunda belirlediğimiz yol haritamız sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için atacağımız adımları, taahhütleri, sorumlu iş uygulamalarını net olarak ortaya koyuyor. Bu etki planının samimi, şeffaf, paydaş iş birliğine dayanan, hesap verilebilir ve bulunduğumuz tüm coğrafyalarda uygulanabilir bir yol haritası olmasına gayret ettik. Sürdürülebilirlik sürecini çevresel etkiler, toplumsal fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da içeren geniş bir yelpazede tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.”