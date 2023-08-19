  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye başladı! Özbekistan, Arnavutluk, Türkmenistan, Katar ve çok sayıda ülke talip oldu

Komşu Yunanistan’da ortalık karıştı! Eris varyantı alarmı: orada vakalar fırladı! İngiltere'de ve tüm dünyada salgın

İngiltere'ye sessiz sedasız satılan Türk İHA'sı! Yakında tüm dünyada ses getirebilir

Yunan korgeneralden Atina'yı sallayan Türkiye itirafı: Orada hükümet değişse bile Ankara'yı çıkaramazlar

'Bıçak parası' alan doktorla ilgili yeni görüntüler!

Türkiye için uyarı resmen açıklandı! Isparta ve Burdur'da rekor sıcaklık: Ankara, İstanbul, Adana'da... Dikkat

Bunun adı din düşmanlığı değilse nedir?

Dünyanın en büyük siyasi partileri! Listede Türkiye'den de siyasi parti var

Aç kalan köpekler koyun sürüsüne daldı!

Kabe'de nadir anlar! Namaz sırasında imam değişti
Spor Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1
Spor

Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1

Yeniakit Publisher
2023-08-19 08:02:00 -
Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ taraftan Cardoso’nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Kemen’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın meşin yuvarlağı ceza sahası dışına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Jensen gole izin vermedi.
74. dakikada sağ taraftan Ndao’nun pasında topa buluşan Jackson Kenio’nun topu sürerek ceza yayı üstünden yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
77. dakikada sağ taraftan kazanılan duran topta Carlos Mane’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
81. dakikada Vefa Temel’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valon Ethemi, bekletmeden topu içeri çevirdi. Kale önünde Rroca’nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Racine Coly, Vefa Temel, Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk.84) Florian Loshaj, Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 83), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson Kenio (Emir Kaan Gültekin dk. 83)
Yedekler: Mücahit Serbest, Apostolos Diamantis, Eslem Öztürk, David Sambissa, Kubilay Köylü, Muhammet Berkay Tekke, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Joseph Attamah, Oliver Kemen (Ramazan Civelek dk. 90+2), Yaw Ackah, Miguel Cardoso (Carlos Mane dk. 69), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 86), Mame Thiam, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Hayrullah Erkip, Nurettin Korkmaz, Ethem Balcı, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Eduart Rroca (dk. 81) (İstanbulspor), Mame Thiam (dk. 77) (Kayserispor)
Sarı kart: Racine Coly (İstanbulspor)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almancılarla yapılan araştırma sonuçları hayrete düşürdü
Gündem

Almancılarla yapılan araştırma sonuçları hayrete düşürdü

Araştırma şirketi Areda Survey Almanya’da yaşayan Türklerin yurda giriş hikayelerinden yola çıkarak ‘Almanya’nın Türkleri: Almancılar’ araşt..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güldüren diyalog! 'Ya Başkanım gecenin ikisinde sana dişi fili nereden bulayım'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti esnasında aralarında geçen 'd..
Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!
Dünya

Kazakistanlı vatandaşlara müjde: İlk nükleer enerji santralini orada resmen inşa edecek! Tarihi bilgileri yetkili isim verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerjiyle ilgili yetkili isimden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kazakistan'a enerji alanında tari..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23