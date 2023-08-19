Trendyol Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Kayserispor: 1
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağ taraftan Cardoso’nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Kemen’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın meşin yuvarlağı ceza sahası dışına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Jensen gole izin vermedi.
74. dakikada sağ taraftan Ndao’nun pasında topa buluşan Jackson Kenio’nun topu sürerek ceza yayı üstünden yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
77. dakikada sağ taraftan kazanılan duran topta Carlos Mane’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
81. dakikada Vefa Temel’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Valon Ethemi, bekletmeden topu içeri çevirdi. Kale önünde Rroca’nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, defansın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Racine Coly, Vefa Temel, Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk.84) Florian Loshaj, Eduart Rroca (Muammer Sarıkaya dk. 83), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz, Jackson Kenio (Emir Kaan Gültekin dk. 83)
Yedekler: Mücahit Serbest, Apostolos Diamantis, Eslem Öztürk, David Sambissa, Kubilay Köylü, Muhammet Berkay Tekke, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Joseph Attamah, Oliver Kemen (Ramazan Civelek dk. 90+2), Yaw Ackah, Miguel Cardoso (Carlos Mane dk. 69), Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 86), Mame Thiam, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Hayrullah Erkip, Nurettin Korkmaz, Ethem Balcı, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Eduart Rroca (dk. 81) (İstanbulspor), Mame Thiam (dk. 77) (Kayserispor)
Sarı kart: Racine Coly (İstanbulspor)