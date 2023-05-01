Trendyol Almanya’dan sonra Azerbaycan’a açılıyor

Anlaşma kapsamında, Trendyol ve Pasha Holding, Azerbaycan’da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek şirket kuracak. Böylece Trendyol, Almanya’dan sonra Azerbaycan’a açılmış olacak.

Ciddi katkılar sağlayacak

Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te düzenlenen anlaşma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri farklı boyuta taşıyacak bu imza töreninin TEKNOFEST’in atmosferinde atılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. “Tek millet iki devlet” şiarıyla Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ilerlettiklerini belirten Varank, son dönemde ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerin farklı bir boyuta doğru taşındığını kaydetti.

Varank, bugün atılan imzaların hem Türkiye’ye hem Azerbaycan’a ciddi katkılar sağlayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce Trendyol’un Berlin ofisinin açılışına gitmiştim. İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde inşallah Azerbaycan’da Trendyol’u görmeye başlayacağız. Pasha Holding ile beraber aslında biz bir ortak markayı bir anlamda Azerbaycan’da oluşturuyor olacağız. Halihazırda Azerbaycan’da zaten Trendyol, en fazla kullanılan markalardan bir tanesi ama artık yoluna Azerbaycan’ın markası olarak devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki dönemde daha da artmış olacak.”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Pasha Holding ile stratejik ortaklığın ilk adımını attıklarını aktararak, 3 Mayıs itibarıyla Azerbaycan sitelerinin kullanıma açılacağını bildirdi.

Önemli katkılar sağlayacak

Altyapı çalışmalarını tamamladıklarında Azerbaycan’daki faaliyetlerine tam olarak başlayacaklarını belirten Çağlayan Çetin, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl yurt dışından Trendyol’a verilen siparişlere baktığımızda ilk sırada Azerbaycan yer alıyor. Bunun yanında mobil veri analiz platformu App Annie’ye göre, 2022 yılında Azerbaycan’da en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. Pasha Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol’un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin oluşturacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlamda kurulan stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan’a pozitif etkisine yürekten inanıyoruz.”

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