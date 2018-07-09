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Tren kazasıyla ilgili flaş karar! Makinistler serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili gözaltına alınan iki makinistin serbest bırakıldığı öğrenildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:24
Tren kazasıyla ilgili flaş karar! Makinistler serbest bırakıldı

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı' nın talimatıyla gözaltına alınan iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Seferlerden sorumlu 3 görevlinin daha ifadesine başvurulması talimatını verdiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin makinistlerin ifadeleri de ortaya çıktı.

Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:24
  1. Çorlu
  2. Tekirdağ
  3. tren kazası

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