Tren kazasıyla ilgili CHP'den açıklama

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı’ndan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yaklaşık 06.40 sularında üst geçide çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 9 kişi öldü 47 kişi de yaralandı.

CHP'den açıklama

CHP'den YHT kazasına ilişkin bir açıklama geldi. YHT kazasıyla ilgili CHP'den yapılan açıklamada 'Kaza yanlış hat değiştirme sinyalinden kaynaklanmış' denildi.