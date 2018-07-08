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Tren kazasının nedeni belli oldu

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Olayda 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması sonucu olduğu belirtildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:07
Tren kazasının nedeni belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

Kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine intikal ettiği, yaralılara gerekli müdahalelerin hızla yapıldığı kaydedildi.

İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının koordineli şekilde çalışmalara başladığının vurgulandığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterlerinin de olay yerine vardığı bildirildi.

Açıklamada, TCDD'ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı'dan hareket ettiği, Alpullu'dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, Ankara'dan hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu'da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır."

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 20:07
  1. Ankara
  2. Tekirdağ
  3. İstanbul
  4. Mehmet Ceylan
  5. Ahmet Arslan

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