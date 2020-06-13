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Aktüel

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’da 2 yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybeden makinistlerden 35 yaşındaki Mahmut Kaya, memleketi Elazığ’da toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:09:06 -
Tren kazasında hayatını kaybeden makinist son yolculuğuna uğurlandı

Malatya’da 2 yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybeden makinistlerden 35 yaşındaki Mahmut Kaya, memleketi Elazığ’da toprağa verildi.


Olay, bugün Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi Kemerköprü mevkisinde meydana gelmişti. Elazığ ve Malatya istikametinden gelen iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu makinistlerden Mahmut Kaya ile Mehmet Ulaş hayatını kaybetmişti, 3 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden makinistlerden Mahmut Kaya’nın cenazesi memleketi Elazığ’ın Palu ilçesine getirildi.


Kaya’nın cenazesi Değirmenbaşı mezarlığında AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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