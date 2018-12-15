0553 313 94 23

Tren kazasında dikkat çeken ifade: Hatırlamıyorum

Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan YHT kazasıyla ilgili olarak makasçı O.Y ifadesinde YHT'nin makasını birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini hatırlamadığını söyledi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:29
Tren kazasında dikkat çeken ifade: Hatırlamıyorum

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyette sorgulanırken, haberleşmede kullanılan telsizler incelemeye gönderildi. 

İfadeler ortaya çıktı

Kontrolör E.E.E., YHT ile çarpışan kılavuz treninin saat 06.10’da Eryaman’daki yerine geldiğini ilgililere ilettiğini söyledi. TCDD’de görevli hareket kontrol memuru S.Y. ise ifadesinde “Kontrolörün araması üzerine ben de makasçıyı aradım. 6.30 treninin yola çıkmasından önce makası kaydırarak birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini sordum” dedi.

Makasçı 'hatırlamıyorum' dedi

Makasçı O.Y.’nin ifadesinde ise YHT’nin makasını birinci hat olarak değiştirip değiştirmediğini hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti. O.Y. şunları söyledi:
“Makası birinci hat olarak değiştirdiğimi bildirdim, ancak değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum. Esasen vermiş olduğum bilgiyi de net olarak hatırlamıyorum. Makası kaydırıp hattı birinci hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu.”

“Sinyalizasyon şart değil''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazaya sinyalizasyon sistemiyle ilgili sıkıntının sebep olduğu iddialarına şu cevabı verdi: “Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil.”

Ilıcalı: Aklım almıyor, güvenilirlik açısından en ileri sistem

YHT’nin test aşamalarında bulunup beş yıllık danışmanlık yapan eski TBMM Ulaştırma Komisyonu üyesi Mustafa Ilıcalı da kazayı gazetemize şu sözlerle değerlendirdi: 
Tren kazasında anormal bir durum yaşandı. Kazaya o hatta olmaması gereken bir kılavuz tren sebep oluyor. Aynı anda aynı hatta olmaları anormal bir durumu ortaya çıkarıyor. Ayrıca trenlerde ileri teknoloji kullanılıyor, haberleşme imkânı da bulunuyor. Bütün bunlar sonucunda o kaza nasıl yaşandı aklım almıyor. Makinistlerin birbirleriyle olan konuşmaları kazanın detaylarını ortaya çıkaracak. Yüksek Hızlı Tren’in kullandığı sistem, Türkiye’de güvenirlik açısından en ileri sistem. 

 KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 08:29
  1. tren kazası
  2. Ankara

YORUM YAZ

  • ZUHRUF 13-14ZUHRUF 13-1433 dk önce
    bir ualaşım aracına binen ZUHRUF 13-14ü okur da o araçtan inmeden ölürse şehit olur allaha ema net olun
  • şenay doğanşenay doğan49 dk önce
    vallahi hiç bir sistem hiç bir tedbir hiçbir teknoloji allahtan daha büyük değil öyle değil mi olayın bu yönünü de dikkate alırsanız bence iyi olur allaha emanet olun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İGDAŞ’tan güçlü ekonomiye tam destek
  1. İGDAŞ’tan güçlü ekonomiye tam destek
  2. Taksim-Osmanbey metrosu neden..
  3. Dar gelirliye ‘ön ödemeli’ konut müjdesi
  4. AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun oyu..
  5. Lifecell’den GB hesabına son veren paket
  6. Deniz Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na yerel..
  7. Osmanbey M2 metro son dakika bir kişi..
  8. XTM’lere 'işaret dilini' öğretti
  9. 10 fabrika için ilk adımı attılar
  10. Kredi ve burs ödemeleri ne zaman..
  11. Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri ile..
  12. Malezya açıklarında yük gemisinde..
  13. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile..
  14. GÜNDEM / 15 Aralık 2018
  15. Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı!..
  16. PKK'lı teröristlerin barındığı yerler..
  17. Yolcu raylara düştü! Metro seferleri..
  18. Suriye'nin kuzeyinde çatışma!..
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. 2019 asgari ücret ne olur
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak