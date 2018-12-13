Tren kazasında 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle 3 TCDD çalışanı gözaltına alındı.13 Aralık 2018 Perşembe 14:01
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrilerek, üst geçide çarptı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi öldü, 2'si ağır 47 kişi yaralandı. Kazayla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
3 kişi gözaltına alındı
Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
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