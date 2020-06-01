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Aktüel

Tren hemzemin geçitte tırı biçti: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde trenin çarptığı tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:50:50 -
Tren hemzemin geçitte tırı biçti: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde trenin çarptığı tır sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi kırsalında bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Güzergah üzerinde ilerleyen yük treni hemzemin geçidinden geçmekte olan Y.B.’nin (37) kullandığı tıra çaptı. Çarpmanın şiddetiyle tır ikiye bölünürken, sürücü olay yerine hayatını kaybetti.


Sürücünün cansız bedeni Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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