0553 313 94 23

Tren faciasında yaralanan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı!

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren faciasında yaralanan vatandaşlar, kaza anında yaşadıklarını anlattılar. Yaralılardan Ekrem Tuna, "Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim" dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:43
Tren faciasında yaralanan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, eşini kaybettiği kazayla ilgili, "Takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." dedi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezköy'de yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprü'deki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını, dönüşte trene bindiklerini anlattı.

Trende yolculuk yaparken eşiyle karşılıklı oturduğunu kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim."

Kaza nedeniyle kaburgalarında ve belinde ağrılar olduğunu, başına da dikiş atıldığını ifade eden Tuna, eşinin bugün cenaze namazı olacağını, kendisinin de hastaneden taburcu olup eşini son yolculuğuna uğurlayacağını söyledi.

"ÖNDEKİ KOLTUĞA TUTUNDUM"

Yasin Kızıltepe ise Kırklareli'deki anne ve babasını ziyaret ettikten sonra Çerkezköy'deki evine dönmek üzere trene bindiğini aktardı.

Trende yolculuk yaparken "tak tak" şeklinde sesler duyduğunu ve zıplamaya başladıklarını ifade eden Kızıltepe, "Öndeki koltuğa tutunmaya başladım. Daha sonra vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından vagondan çıktığını ve dışarıda camların toprağa girdiğini, vagonun kapısının, tekerleğinin fırladığını, insanların vagonların altında ve çamurların içerisinde kaldığını anlatan Kızıltepe, insanların yardım çığlığının hala kulaklarında olduğunu dile getirdi.

Bu durum karşısında şok yaşadığını, 112'yi aradığını ve yardım istediğini aktaran Kızıltepe, biraz bekledikten sonra Çorlu istikametine doğru raylarda yaklaşık 2 kilometre yürüdüğünü ve oradaki bir ambulansa binerek Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:43
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Çorlu
  4. Tren Faciası
  5. Yaralılar
  6. ölü ve yaralılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nane çayının faydaları nelerdir?
    1. Nane çayının faydaları nelerdir?
    2. Mersin'de uyuşturucu sevkiyatına..
    3. Katil Esed, Ürdün sınır hattına..
    4. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te ne..
    6. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    7. Diyarbakır'da otomobil tırla çarpıştı:..
    8. Yeni kabineyi oluşturacak isimleri..
    9. PKK’da kadın krizi
    10. Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine..
    11. Eski yıldız böyle seslendi:..
    12. AK Parti'den flaş kabine açıklaması!..
    13. Erdoğan yeni kabinesini saat kaçta..
    14. Tren kazası ile ilgili iki makinist..
    15. 15 Temmuz’u unutmadık unutturmayız
    16. Cimbom bombayı patlattı! Yıldız..
    17. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni..
    18. Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü
    19. Tren faciasında yaralanan vatandaşlar..
    20. Yumurta ihracatı 12 yılda 20 kat arttı
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"