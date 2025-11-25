TravelExpo’ya Çorum Damgası

Fuarda Çorum Belediyesi standını ziyaret eden misafirlere has baklava, Çorum su böreği ve taze leblebi ikram edildi. Ziyaretçiler, özellikle has baklava ve su böreğine büyük beğeni gösterirken, Çorum leblebisinin lezzeti de fuar alanında öne çıkan lezzetler arasında yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, fuar süresince ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Başkan Yardımcısı Candan, Çorum’un kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtımına önem verdiklerini belirterek, fuarın bu açıdan verimli geçtiğini ifade etti.

Fuar boyunca Çorum standına destek ziyaretleri de gerçekleşti. AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, standı ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

Üç gün süren organizasyonda Çorum Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini başarılı bir şekilde tanıtarak ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi başardı.