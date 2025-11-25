  • İSTANBUL
Kızının katilini ararken dolandırıldı!

Samsun'da bir baba, 8 yıl önce merdivenden itilerek öldürüldüğü belirtilen kızının katilini ararken dolandırıldı.

Samsun’da yaşayan ve 8 yıl önce evinin merdiveninde itilerek öldürüldüğünü iddia ettiği kızının ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada yardım arayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kendisini "Bu işi çözeriz" diyerek kandırdığı iddia edilen kişi tarafından dolandırılmak istenirken polisi arayıp zanlının yakalanmasını sağladı.

Mersin’de yaşayan, geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen ve tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine dönen H.Ö. (54), baba Tural’ın sosyal medyada yaptığı "Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?" paylaşımını görerek irtibata geçti. Zanlının, olayın çözümü için Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında bağlantıları olduğunu söylediği, bu iş için 250 bin liraya anlaştığı öğrenildi.

 

Şüphelinin önce kendi IBAN hesabına 10 bin lira aldığı, ardından Samsun’a gelerek 40 bin lira daha istemesi üzerine baba Tural’ın zanlının davranışlarından kuşkulanıp polisi aradığı belirtildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.Ö.’yü buluşma noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Acılı baba Sinan Tural, "Kızım Merve Adıgüzel (30), 25 Haziran 2017’de bayramın birinci günü merdivenlerden itilerek düşürülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 8 yıldır kızının ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması için mücadele veriyorum. Katilinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Bu olayın çözülmesi için sosyal medyadan yardım istedim. Bana ulaşanlar bu işi çözeceklerini, devlette adamları olduğunu söyleyip kandırdılar. Bir miktar para verdim. Elden almaya gelince polise haber verdim, yakalattım. Adalet istiyorum. Kızımın ölümünden sorumlu olanların bulunmasını istiyorum" dedi.

