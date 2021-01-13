Transferle ilgili konuştu: İlk defa bu kadar yaklaştık

Mesut Özil transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sürecin ağır ilerlediğini fakat Mesut'un sarı lacivertli kulübe her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, son günlerde gündeme oturan Mesut Özil transferi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Belözoğlu konuyla ilgili, "Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı" dedi.

"Bize yük olmayacak"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğunu belirten Belözoğlu, "Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak" ifadelerini kullandı.