Transferi Ali Koç bitirecek! İlk görüşme İspanya'da

Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı- Lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.

Uzun süredir gündemde

Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek. F.Bahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... BaşkanAli Koç'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Yıllık 3 milyon Euro

Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.