Transferi Ali Koç bitirecek! İlk görüşme İspanya'da
Yeni sezon önceci transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer için İspanya'ya gidip Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşecek.13 Ağustos 2019 Salı 19:02
Lig öncesi oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir görüntü vermeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda... Özellikle savunma bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı- Lacivertliler, Zanka'nın ardından 2. Danimarkalı'yı da bitirmek istiyor.
Uzun süredir gündemde
Takvim'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek. F.Bahçe'de hedef, Kjaer'i bedelsiz olarak kiralamak... BaşkanAli Koç'un sportif direktör Monchi ile bir araya geleceği ve bu konuda ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.
Yıllık 3 milyon Euro
Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
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