0553 313 94 23

'Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
'Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ocak Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına ilşkin de bilgi veren Cengiz, "Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor" dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Galatasaray Divan Kurulu, 'Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme' maddesiyle topladı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

'Devlet, kulüplerin mali sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor'

Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru (önde sağda), Fenerbahçeli oyuncu Michael Frey (solda) ile mücadele etti

'Duygun Yarsuvat'un dediklerine çok üzüldüm'

Rakiplerine göre oldukça şeffaf bir yönetim anlayışı yürüttüklerini aktaran Cengiz, "Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi. Duygun Yarsuvat, UEFA'dan gelecek muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu ve insanları aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım. Ordinaryüs profesör… Burada olmasını çok isterdim. Biz sahtekarlık yapmışız. Biz uluslararası ve bağımsız bir kuruluşun denetimi altındayız. Bu onlara da hakarettir. Bizi UEFA da denetliyor. Tüm denetlemeler gösteriyor ki artıdayız. UEFA'nın 2 milyon euroluk cezası olmasaydı, yaklaşık 15 milyon TL kar edecektik" dedi.

'Herkes edebine göre cevap verir'

Başakşehir kulübü Göksel Gümüşdağ'ın 'CEO'dan tutun, futbol direktörüne kadar, kulüp asbaşkanlarımız, hepsi oyuncunun özel hayatına kadar, çocuklarının okuluna kadar geniş bir bilgilendirme yapıyoruz. Kulüplerin karşılıklı gizlilik anlaşmaları, etik kurallarına dikkat ettiğimiz için zannediyorum onun için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor, bizi tercih ediyorlar' sözlerine de cevap veren Galatasaray başkanı, "Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor! Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4 buçukta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum. Bariyerler derken… Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Burada bunları ifade edemem, karşıdaki kulübe saygısızlık olur. Biz edepli insanlarız, herkes edebine göre davranır. Bizim camia edebini bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Herkes edebine göre davranır" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:24
  1. Galatasaray
  2. Mustafa Cengiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzla'daki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
    1. Tuzla'daki yangınla ilgili soruşturma..
    2. "Onsuz yaşayamam" dedi, aynı gün öldü
    3. Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yeni..
    4. Canan Karatay hangi besinlere karşı..
    5. TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı
    6. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla..
    7. Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırı
    8. Gemi yangınında hayatını kaybedenlerin..
    9. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. "Mavi Balina"ya karşı uyarı
    12. Rusya'dan Venezuela açıklaması: Durumu..
    13. Oyuncu Deniz Çakır hakkında "halkı kin..
    14. 'Transfer yapmadık diye hanım benimle..
    15. AA ekibi Antarktika yolunda
    16. Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
    17. AB'den ABD'nin "zeytin vergisine" itiraz
    18. Görüşmeler başladı! Emre Mor geliyor
    19. Yeğenine otobüsle el bombası..
    20. Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?