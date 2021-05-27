FIFA, yayınladığı transfer dönemi takvimiyle sonradan bir değişiklik olmaması durumunda Türkiye liglerinde 2020-21 sezonu yaz transfer döneminin açılış ve kapanış tarihlerini belirledi. Buna göre, transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Transfer sezonu ne zaman başlayacak?

TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.

Buna göre Türkiye liglerinde yaz transfer dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Takvime göre Avrupa'nın önde gelen liglerindeki transfer dönemi aralıkları ise şöyle:

İngiltere: 19 Haziran 2020 - 10 Eylül 2020

İspanya: 1 Temmuz 2020 - 14 Eylül 2020

Fransa: 1 Temmuz 2020 - 18 Eylül 2020

İtalya: 1 Temmuz 2020 - 2 Eylül 2020

Almanya: 1 Temmuz 2020 - 2 Eylül 2020