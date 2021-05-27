Transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun takımları bu akşam belli oldu. Yeni yılda 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de transfer sezonu da merak konusu oldu. 2021-2022 Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?
FIFA, yayınladığı transfer dönemi takvimiyle sonradan bir değişiklik olmaması durumunda Türkiye liglerinde 2020-21 sezonu yaz transfer döneminin açılış ve kapanış tarihlerini belirledi. Buna göre, transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Transfer sezonu ne zaman başlayacak?
TFF tarafından belirlenen transfer sezonu, yaz dönemi için henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülebilir.
Buna göre Türkiye liglerinde yaz transfer dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.
Takvime göre Avrupa'nın önde gelen liglerindeki transfer dönemi aralıkları ise şöyle:
İngiltere: 19 Haziran 2020 - 10 Eylül 2020
İspanya: 1 Temmuz 2020 - 14 Eylül 2020
Fransa: 1 Temmuz 2020 - 18 Eylül 2020
İtalya: 1 Temmuz 2020 - 2 Eylül 2020
Almanya: 1 Temmuz 2020 - 2 Eylül 2020