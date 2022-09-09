Transfer sezonu bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman 2022-2023
Futbolda yaz transfer döneminin sona erip ermediği merak ediliyor. Peki, ikinci transfer dönemi ne zaman?
Futbolseverler yaz dönemi transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, bu sene ara transfer dönemi ayın kaçında başlayacak?
Transfer sezonu bitti mi? Ara transfer dönemi ne zaman 2022-2023
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 17 Haziran'da başlayan "yaz transfer dönemi", gece yarısı itibarıyla tamamlandı. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.