Transfer olması bekleniyordu! Antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'den Çin'e transfer olması beklenen Jailson Marques Siqueira'nın, antrenmanda yer almadığı bildirildi.

Kesin olarak yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpte, takımdan gönderilmesi planlanan biri olan Jailson ile kesin olarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Jailson, bugün yapılan antrenmana çıkmadı.

Brezilya basını: Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştı

Brezilya basınından Globo Esporte, Jailson Marques Siqueira'nın Çin'den bir takım ile büyük ölçüde anlaştığını kaydederek kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Bonservis bedeli ne kadar?

Fenerbahçe'nin Jailson için 5 milyon euro civarında bir rakam alacağı belirtilirken futbolcunun eski kulübü Gremio'ya da yüzde 20 pay (1 milyon euro) verileceği ifade edildi.

Vedat Muriqi için de yüzde verecekler

2018 yılında Gremio ile 4 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya varan Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi'den sonra bir oyuncusu için daha yüzde verecek.

Sarı-lacivertli kulüp, Lazio'ya giden Vedat Muriqi için de Rizespor'a yüzde 15 pay (yaklaşık 2,5 milyon euro) ödeme yapacak.

Orta sahada oynuyordu

25 yaşındaki Jailson Marques Siqueira, Fenerbahçe'de orta sahada oynuyordu.

Ne zaman transfer olmuştu?

1,87 cm boyundaki futbolcu, 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 2 sezonda 63 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.