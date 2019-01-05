Transfer oldu! İşte Garry Rodrigues'in bonservis bedeli

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı.



Galatasaray, Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a %20 pay verecek. Galatasaray'ın bu transferden kasasına ise 8 milyon euro girecek. Oyuncu eğer Al Ittihad'dan 10 milyon dolar üzerinde bir satışla ayrılırsa; Galatasaray %20 pay alacak.



Bu arada Garry Rodrigues, sosyal medya hesaplarından Galatasary formasıyla olan profil resimlerini kaldırdı. Ayrıca Garry Rodrigues, Alt Ittıhad'ı twitter hesabını takip etmeye başladı.