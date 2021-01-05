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Spor Transfer için ödenecek rakam belli oldu
Spor

Transfer için ödenecek rakam belli oldu

Trabzonspor'un Berat Özdemir transferi için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:18:00 -
Transfer için ödenecek rakam belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü ile her konuda anlaştı. Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat'ın bordo mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden Berat Özdemir için Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği belirtildi.

Sezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini ifade eden Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

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