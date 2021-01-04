Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?
Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | Ocak ayı transfer dönemi ne zaman biter?
Transfer dönemi başladı mı? Futbolseverler transfer döneminin başlayıp başlamadığını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi kaç gün sürüyor?
Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?
Futbolda transfer ve tescil dönemi 5 Ocak Salı günü başlayacak. Ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de tamamlanacak.