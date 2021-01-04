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Spor Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?
Spor

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek? | Ocak ayı transfer dönemi ne zaman biter?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:01:00 -
Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?

Transfer dönemi başladı mı? Futbolseverler transfer döneminin başlayıp başlamadığını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi kaç gün sürüyor?

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? | Ara transfer dönemi başladı mı?

Futbolda transfer ve tescil dönemi 5 Ocak Salı günü başlayacak. Ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de tamamlanacak.

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