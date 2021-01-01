Transfer açıklaması: O isimle görüştüm
Almanya Bundesliga 2’de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferi için sezon başında Erol Bulut ile görüştüğünü belirtti.
Almanya Bundesliga 2’de Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye transferi için sezon başında Erol Bulut ile görüştüğünü söyledi.
Adı sık sık hem Türkiye hem de Avrupa takımlarıyla anılan gurbetçi forvet Serdar Dursun, açıklamalar yaptı.
Fanatik'in haberine göre; Serdar Dursun, "Sezon başında Erol Bulut'la görüştüm. Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye istedi" ifadelerini kullandı.