Tramvay neden çalışmıyor? Tramvay seferleri ne zaman başlayacak? İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar tramvay seferlerinin yapılmamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında tramvay seferlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar tramvay seferlerinin yapılmamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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