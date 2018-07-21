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Tramvay durağında dehşet saçtı!

İstanbul Fatih'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tramvay durağında bekleyen yabancı uyruklu bir kişiye ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:47
Tramvay durağında dehşet saçtı!

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan söz konusu kişi ambulansla götürüldüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:47
  1. yusufpaşa tramvay durağı
  2. silahlı saldırı

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