  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trakya’nın en büyük sağlık tesisi bugün açılıyor
Ekonomi

Trakya’nın en büyük sağlık tesisi bugün açılıyor

Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi’ne kavuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:34:00 -
Trakya’nın en büyük sağlık tesisi bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılış töreni AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nin ardından gerçekleştirilecek.

566 Yataklı şehir hastanesi

Hastanenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakan ve milletvekillerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

Covid mücadelesinde öne çıkacak

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 566 yatağının 464’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 88 tek kişilik ve 187 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakıma ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan hasta hazırlıkayılma alanları mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı. Tek kişilik hazırlanan yoğun bakım odaları ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...
Dünya

Rus isimden çarpıcı analiz: İnanılmaz derecede...

Rusya Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, "Acı gerçek şu. Moskova'nın Trans-Kafkasya bölgesindeki nüfuzu keskin bi..
SSB paylaştı! Türkiye'den tarihi 'uzay' hamlesi!
Gündem

SSB paylaştı! Türkiye'den tarihi 'uzay' hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı." müjdesini verdiği uzay hamlesi görüntüleri..
Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi
Dünya

Kur’an düşmanı soysuza 4 ülke izin vermedi

Faşistliği ile bilinen ve Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a, Belçika, Fransa, Alm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay