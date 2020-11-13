Trakya’nın en büyük sağlık tesisi bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılış töreni AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nin ardından gerçekleştirilecek.

566 Yataklı şehir hastanesi

Hastanenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakan ve milletvekillerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

Covid mücadelesinde öne çıkacak

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 566 yatağının 464’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 88 tek kişilik ve 187 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakıma ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan hasta hazırlıkayılma alanları mekanik olarak yoğun bakım odasına çevrilecek şekilde hazırlandı. Tek kişilik hazırlanan yoğun bakım odaları ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.