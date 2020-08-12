Trakya'nın asırlık Pavli Panayırı bu yıl kurulmayacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir asrı aşkın süredir düzenlenen Pavli Panayırı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmayacak.

Sultan II. Abülhamid'in fermanıyla Kırklareli'nin en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de 1910'dan bu yana kurulan panayırın, İlçe Belediye Meclisinin aldığı kararla, bu yıl yapılmaması kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, 10-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan panayır kurulmayacak.

Çevre köylerden de yaklaşık 3 bin kişinin konaklamalı geldiği, on binlerce kişinin ziyaret ettiği, Ergene Nehri yanındaki panayır alanı, bu yıl sessiz kalacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu, bu nedenle panayırın bu yıl kurulmaması kararı aldıklarını belirtti.

Panayırın gelecek sene yeniden kurulacağını bildiren Açıkel, salgına karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini anlattı.

- Pavli Panayırı

Ergene Nehri yakınına büyük bir lunaparkın, satışların yapıldığı tezgahların, açık hava lokantalarının kurulduğu panayır alanına traktör römorklarında gelenler, bölgede adeta iç göç oluşturuyordu.

Bayramlı, Övenler, Çerkezmüsellim, Mandıra, Tahal, Ağayeri, Kumköy gibi ilçeye yakın köylerde yaşayanların, traktörlerinin römorklarına yükledikleri koltuk, kanepe ve yataklarla panayıra katılımı, renkli görüntüler oluşturuyordu.

Üstleri naylonla kapalı römorklar sıra sıra panayır alanına dizilirken, binlerce kişi burada konaklayıp 4 gün boyunca gönüllerince eğleniyordu.







